[아시아경제 온라인이슈팀] '역주행의 주인공' 브레이브걸스 유정이 음악방송 출연 인증샷을 공개했다.

'꼬북좌' 유정이 최근 오후 자신의 개인 인스타그램 계정에 "오늘의 엠카운트다운! 감사합니다!"라는 글과 함께 사진을 업데이트했다.

사진에서 파스텔톤의 의상을 입은 유정은 반짝이는 아이메이크업을 하고 카메라를 응시하고 있다.

한편, 브레이브 걸스는 최근 과거 발표했던 노래 '롤린'의 군대 위문 공연 영상이 화제가 되면서 주요 음원 차트 1위에 오르는 등 역주행 신화를 쓰고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr