부천시, 스마트경로당 만든다…ICT 화상플랫폼과 IoT 헬스케어 기반

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 과학기술정보통신부의 '스마트경로당 구축 사업' 공모에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

과기부는 전국 지자체를 대상으로 스마트기기와 지능정보기술을 활용한 맞춤형 서비스를 제공해 '지역사회 돌봄' 기능이 강화된 스마트경로당 구축 사업을 공모했다.

부천시는 보건소(100세건강실), 행정복지센터, 대한노인회부천시지회, 노인복지관, 부천의료복지사회적협동조합 등 다양한 민·관이 참여하는 스마트경로당 구축 모델을 제시했다.

특히 서비스 표준화·효율화에 집중한 비대면 여가·복지서비스, 스마트 건강관리서비스, 실내스마트팜을 통해 코로나19에 따른 서비스 사각지대를 해소한다는 점에서 높은 점수를 받았다.

시는 앞으로 국비 9억 2000만원을 지원받아 12개 거점 경로당 등 총 45개 경로당을 ICT 화상플랫폼과 IoT 헬스케어를 기반으로 한 스마트경로당으로 만들 계획이다.

부천시 관계자는 "급격한 초고령화 시대 진입에 따라 스마트 경로당은 건강하고 즐거운 노후를 보낼 수 있는 노인여가공간 마련을 위해 꼭 필요한 사업"이라며 "스마트기기를 활용한 비대면 프로그램과 스마트건강돌봄 서비스로 초고령사회에 선제 대응하는 시스템을 완성하겠다"고 밝혔다.

