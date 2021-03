뉴욕주의회, 쿠오모 뉴욕주지사 탄핵조사 시작...사임압박 거세져

성추행 피해 보좌관들이 경찰에 신고...조사 본격화

민주당 의원들도 공개 사임 요구...후임인선도 물색

[아시아경제 이현우 기자] 뉴욕주의회가 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사에 대한 탄핵을 위해 쿠오모 주지사의 성추행 혐의에 대한 독립적인 조사를 시작했다고 밝혔다. 민주, 공화 양당 의원 대다수로부터 사임압박을 받고 있는 쿠오모 주지사가 계속해서 혐의를 부인하며 사임하지 않겠다고 버티면서 공식적인 탄핵절차에 돌입한 것이다. 현재까지 6명의 피해자가 알려진 가운데 뉴욕시민들을 대상으로 한 설문조사에서도 절반 이상이 그가 사임해야한다고 응답해 코로나19 사태 영웅이라 불리던 그의 몰락은 가속화될 전망이다.

CNN 등 외신에 따르면 11일(현지시간) 뉴욕주의회는 쿠오모 주지사의 탄핵을 위해 성추행혐의에 대한 독립적 조사에 돌입했다고 밝혔다. 공화당은 물론 민주당 소속 의원들까지 그의 사임을 종용하고 있으며 뉴욕주의회 의원 대부분이 그가 사임치 않을 경우 탄핵에 찬성할 것으로 전망되고 있다. AP통신에 따르면 뉴욕주의회 의원 150명 가운데 121명이 그가 사임해야한다고 공개적으로 밝힌 것으로 알려졌다.

앞서 전날 쿠오모 주지사의 성추행 피해를 경찰에 신고한 보좌관이 1명 늘어나면서 현재까지 피해여성은 6명으로 늘어났다. 해당 보좌관은 이름을 밝히지 않았다. 이 보좌관은 지난해 말 쿠오모 주지사가 자신을 주지사 관저로 불러 셔츠 속에 손을 넣고 몸을 매만졌다고 주장한 것으로 알려졌다. 쿠오모 주지사는 해당 혐의를 부인하며 "누구도 부적절하게 접촉한 사실이 없다"며 반박하고 있다.

쿠오모 주지사가 혐의를 인정하지 않고 사임할 생각도 없다고 재차 밝히면서 뉴욕주의회는 민주, 공화 양당소속 의원들이 모두 나서서 그의 사임을 압박하고 나섰다. 이날 59명의 민주당 의원들이 연명으로 쿠오모 주지사에게 사임을 종용하는 서한을 보내기도 했다. 그에 대한 탄핵소추안이 준비 중인 상황에서 절대다수 의원들이 그의 탄핵을 바라고 있어 쿠오모 주지사는 스스로 사임치 않으면 쫓겨날 위험에 처했다.

민주당에서는 벌써 그의 후임까지 물색하고 있는 것으로 알려졌다. CNBC에 따르면 민주당인 칼 히스티 하원의장은 사퇴압박이 가중되는 가운데 11일 민주당 의원들을 소집해서 "앞으로 나아갈 가능한 길"을 모색해 보겠다고 말했다. 이미 민주당에서는 2022년 주지사 선거에 나갈 뉴욕주지사 대표로 뉴욕주 부지사 등이 거론되고 있는 것으로 알려졌다.

