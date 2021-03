[아시아경제 이민지 기자] 하이트진로홀딩스 하이트진로홀딩스 000140 | 코스피 증권정보 현재가 15,650 전일대비 50 등락률 +0.32% 거래량 14,520 전일가 15,600 2021.03.11 15:01 장중(20분지연) 관련기사 하이트진로홀딩스, 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승세에 18.84% ↑일본 불매 관련주 다시 '쑥'세계 1위 메가톤급 바이오 황제주! close 는 보통주 1주당 400원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 종류주식은 450원으로 시가배당율은 각각 2.6%, 3.1%다. 배당금총액은 87억5759만원이다.

