엔씨소프트, 오늘 연봉 인상안 발표…1000만원 웃돌듯

[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트가 11일 임직원들에게 연봉 인상안을 공지하기로 했다. 인상 폭은 1000만 원을 웃돌 것이란 전망이 나온다.

게임업계에 따르면 엔씨소프트는 내부적으로 연봉 일괄 인상 방침을 결정하고 이날 중 임직원들에게 알리기로 했다.

엔씨소프트는 매년 3~4월에 신규 연봉을 책정해 4월부터 이를 적용해 왔지만, 최근 게임업계 연봉 인상 분위기 속에 예년보다 빨리 방침을 결정한 것으로 알려졌다.

최근 게임업계 내에는 연봉 인상 릴레이가 이어지고 있다. 지난달 초 넥슨과 넷마블이 나란히 전직원 연봉 800만원 인상안을 발표하면서 연봉 인상 경쟁의 불씨를 당겼고 이어 컴투스, 게임빌이 재직자 연봉을 일괄 800만원씩 인상키로 했다.

이후 조이시티는 이보다 많은 1000만원 인상안을 내놨고, 급기야 게임 '배틀그라운드' 제작사인 크래프톤은 개발직군, 비개발직군 연봉을 각각 2000만원, 1500만원씩 인상하겠다는 파격안을 발표했다.

자연스럽게 게임 업계 1위를 달리는 엔씨가 얼만큼 연봉을 인상할지에 관심이 모아졌다. 특히 엔씨는 지난해 매출 2조4162억원, 영업이익 8248억원을 기록, 역대 최고 성과를 내면서 연봉에 대한 직원들의 기대감이 커져 있는 상태다.

경쟁사인 넥슨과 넷마블이 800만원을 인상함에 따라 엔씨 내부에선 이보다 많은 1000만원 가량을 인상하지 않겠느냐는 전망이 나오고 있다.

