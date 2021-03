경북도 '버스 요금' 평균 16.8% 인상 … 일반 1300원 → 1500원

2016년 1월 조정 이후 5년2개월 만에

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 시내·농어촌버스 운임 요율 기준이 지난 2016년 1월 조정 이후 5년2개월 만에 평균 16.8% 인상됐다.

경북도는 지난해 대중교통발전위원회의 사전 심의와 물가대책위원회의 심의를 통해 최종 조정안을 확정, 8일부터 적용했다고 11일 뒤늦게 밝혔다.

그동안 이용객의 부담을 고려해 장기간 운임을 동결해 왔지만 유류비·인건비 등 운송원가의 지속 상승과 이용객의 감소에 따라 업계 건전경영과 종사자 처우개선 등을 위해 불가피하게 운임 요율을 조정하게 됐다는 게 경북도의 설명이다.

이에 따라 버스 일반요금은 1300원에서 1500원으로, 중·고생요금은 1000원에서 1200원으로, 초등생요금은 700원에서 800원으로, 좌석버스요금은 1700원에서 2000원으로 각각 조정된다.

또한, 시(읍)계외 지역 및 농어촌·도서지역, 행정구역 광역화에 따른 장거리 노선 등은 각 시군 지역실정에 맞게 별도로 요금이 책정된다.

각 시군별 버스요금은 도에서 시달한 운임 요율 기준 범위 내에서 운송사업자가 시군에 신고하고 수리 후 최소 10일 이후에 적용된다.

배성길 경북도 일자리경제실장은 "이번 운임 요율 조정은 장기간 동결된 요금으로 인한 업계의 경영 악화와 이용객의 부담 등을 종합적으로 고려해 결정했다"고 강조했다.

