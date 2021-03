11번가, 3월 '월간 십일절'…'새출발' 인기 상품 특가 판매

신학기·웨딩·이사 상품 등, 매시간 특가 타임딜 최대 57% 할인

3월 대표 브랜드 '삼성전자' 전자제품 총 900여종 할인 판매



[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 봄을 맞아 신학기, 웨딩, 이사 등 '새출발'을 준비하는 이들에게 필요한 인기상품을 3월 '월간 십일절'을 통해 선보인다고 11일 밝혔다.

신학기를 맞은 학생과 예비·신혼부부, 이사를 준비 중인 고객을 위해 디지털, 생활가전, 생활용품, 가구 등 인기 상품을 모아 십일절 특가로 판매한다.

매시간 특가 상품을 선보이는 '타임딜'에서는 학생들을 위한 노트북(삼성 갤럭시북 이온2)과 게임기(닌텐도 스위치), 예비/신혼부부와 이사 고객을 위한 생활가전(LG 퓨리케어 공기청정기, 다이슨 무선 청소기 V8 플러피(리퍼), SK매직 식기세척기) 등이 마련됐다. 총 91개 상품이 최대 57%까지 할인된다.

3월 '월간십일절' 대표 브랜드로 참여한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,400 2021.03.11 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성 네오 QLED, 독일 VDE '아이 케어' 인증 획득…"TV업계 최초"삼성전자, 갤럭시A 화력 보강…중저가폰 수요까지 잡는다삼성전자, 외국인 26만 9361주 순매도… 주가 0.12% close 는 스마트폰, 에어컨, 건조기 등 카테고리별 인기 전자제품 총 900여종을 할인 판매한다. 한국P&G도 팸퍼스, 다우니, 질레트 등 주요 브랜드의 생활용품을 최대 25% 할인된 가격에 제공한다.

'LIVE 11'을 통해 오전 11시부터 시작되는 '월간십일절' 라이브 방송도 ▲오후 4시 팸퍼스 기저귀 ▲오후 7시 삼성전자 노트북 등을 포함 이날 총 8차례 진행된다. 방송 별로 대표 상품 할인은 물론 방송에 재미를 더하는 이벤트와 구매 사은품 등 다양한 혜택이 준비됐다.

한편 11번가는 오는 17일 '상공의 날'을 기념해 전통시장, 지역 소상공인들을 응원하는 '월간 피플'도 이날부터 진행한다. 코로나19로 힘든 시기를 지나고 있는 '우리동네 사장님'을 고객이 직접 소문 내는 형태다. 본인 주변의 전통 시장이나 지역 상점을 소개하는 사진과 응원의 메시지를 오는 31일까지 11번가 이벤트 페이지를 통해 등록하는 방식으로 참여할 수 있다. 참여 고객 중 추첨을 통해 전통 시장 등에서 사용할 수 있는 '온누리상품권 5만원권(100명)', 'SK페이 포인트 1000점(2000명)' 등의 경품을 제공한다.

홍창영 11번가 사업운영담당은 "이번 월간십일절은 생활가전, 생활용품 등의 수요가 높은 3월을 맞아 고객들에게 필요한 상품을 합리적인 가격에 제공하는데 초점을 맞췄다"며 "11일 하루 십일절만의 다양한 쇼핑 혜택들을 마음껏 활용하길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr