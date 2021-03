전남경찰 ‘사건 진행 상황 제공’ 서비스 활성화

전국 경찰관서 홈페이지에서 손쉽게 ‘내 사건 검색’

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청은 국민이 보다 손쉽게 본인이 고소·고발한 민원 사건의 수사 진행 상황을 상시 확인할 수 있는 시스템 활성화에 나섰다고 8일 밝혔다.

현재 경찰청에서는 전국 경찰관서 홈페이지에 ‘내 사건 검색’ 메뉴에서 ‘형사사법포털과 휴대전화 애플리케이션 ‘형사사법포털’)’로 직접 연결되도록 해 본인이 제기한 민원 사건이 어떻게, 어느 정도 진행되고 있는지 현재 상황을 궁금해하는 국민이 더 쉽게 접근해서 확인할 수 있도록 하고 있다.

고소·고발 등 사건의 고소인 및 피고소인과 살인·강도·성범죄·방화·중상해 등 5개 중요범죄의 피해자 중 조사 과정에서 서면으로 정보제공에 동의한 피해자는 ‘형사사법포털’의 사건조회 기능을 활용해 사건 접수 일자·사건번호·죄명·진행상태·담당자를 확인할 수 있다.

아울러 전남경찰청은 2020년 11월부터 시행 중인 ‘직원 간 사건문의 금지 제도’를 정착시켜 경찰 상호 간 처리 중인 사건을 문의하거나 청탁 그리고 수사·단속 정보 유출로 이어지는 부패 고리도 선제적으로 예방해 나갈 예정이다.

전남경찰 관계자는 “사건 진행 상황 제공 서비스 활성화를 통해 경찰 수사의 투명성과 공정성을 한층 높여 나갈 것이다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr