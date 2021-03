野, 공수처 인사위원에 '검사와의 대화' 김영종 추천

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘은 고위공직자범죄수사처(공수처) 인사위원에 김영종 변호사와 유일준 전 서울지방변호사회장 직무대행을 추천했다.

국민의힘은 공수처 인사위원회 인사위원으로 김영종 법무법인 호민 공동대표변호사와 유일준 전 서울지방변호사회장 직무대행 추천을 결정했다고 5일 밝혔다.

수원지방검찰청 안양지청장을 지낸 김 변호사는 서울·춘천·창원·수원지검을 거쳤다.

김 변호사는 2003년 수원지검 검사로 있을 때 고(故) 노무현 전 대통령이 마련한 '검사와의 대화'에서 노 전 대통령의 청탁 의혹을 제기한 인물이다. 당시 말을 주고받던 노 전 대통령은 "이쯤 가면 막 하자는 거지요"라는 대답을 했다. 2017년 안양지청장을 마지막으로 검찰 생활을 끝낸 김 변호사는 자유한국당 중앙윤리위원장을 지내기도 했다.

검찰 출신인 유 변호사는 평택지청장과 박근혜 정부 청와대 민정수석실 공직기강비서관으로 역임했다. 지난해에는 미래통합당 공천관리위원을 맡았다.

국민의힘은 "공수처가 정치적 중립성을 가지고 고위공직자의 범죄에 대해 권력의 개입 없이 수사할 수 있도록 인사위원회를 운영할 적임자라고 판단했다"고 설명했다.

한편 더불어민주당은 지난달 10일 여당 몫으로 나기주 법무법인 지유 대표변호사와 오영중 법무법인 세광 변호사를 위원으로 추천했다.

