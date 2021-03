박범계 장관 "윤 총장 사의 표명 소식 접해 안타까운 마음"

[아시아경제 최석진 기자] 박범계 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 사의 표명에 대해 "안타까운 마음"이라는 입장을 밝혔다.

박 장관은 4일 오후 2시께 윤 총장의 사직서를 제출받은 뒤 "윤석열 검찰총장의 사의 표명 소식을 접해 안타까운 마음"이라고 소회를 밝혔다고 법무부는 전했다.

박 장관은 정해진 절차에 따라 문재인 대통령에게 윤 총장의 사직 의사를 보고한 것으로 알려졌다.

윤 총장과 극한 갈등을 빚었던 추미애 전 법무부 장관으로 박 장관이 임명되며 법무부와 대검 간 관계가 개선될 것으로 기대되기도 했다.

하지만 앞서 검찰 고위간부 인사 논의 과정에서 두 사람 사이에 불협화음이 생기며 신현수 청와대 민정수석의 사의 표명 파동이 일기도 했다.

박 장관은 최근 여당의 중대범죄수사청 설치 추진과 관련해 윤 총장을 만나 소통할 생각이 있다고 밝혔지만 윤 총장은 이날 "헌법정신과 법치 시스템이 파괴되고 있고 정의와 상식이 무너지고 있다"며 중수청 설치에 대한 날선 비판을 이어가며 사퇴했다.

