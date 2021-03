◇ 부이사관 승진

▲ 방위사업청 인사교류파견 김기영 ▲ 국제정책관실 동북아정책과장 고경국 ▲ 국방운영개혁추진관실 스마트국방혁신담당관 이광제

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr