[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천대학교는 지난 26일 대학 본관 세미나실에서 최고경영자과정 제10기 수료식을 갖고 수료생 21명을 배출했다고 28일 밝혔다.

대외협력실 김홍길 실장 사회로 진행된 이날 수료식에는 윤옥현 총장, 박희룡 대학원장, 김순희 평생교육원장, 이순기 총교우회 회장 및 회장단 등이 참석했다.

이 자리에서 김삼덕 10기 회장을 비롯한 수료생 일동은 학교발전기부금으로 1000만원을 윤 총장에게 전달했다.

윤옥현 총장은 기념사를 통해 "김천지역 오피니언 리더 산실인 김천대 최고경영자과정 300여 동문들과 함께 앞으로 더욱 발전하고 무궁무진하게 뻗어나가시길 바란다"고 축하했다.

한편, 김천대학교는 2012년 3월 최고경영자과정을 출범한 뒤 현재까지 282명의 수료생을 배출했다.

