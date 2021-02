NS홈쇼핑, 한국식품산업클러스터진흥원과 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 한국식품산업클러스터진흥원과 상호 협력에 관한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 식품 협력사 지원을 위해 효율적이고 우호적인 업무 수행 및 상호 협력 체계를 구축하기 위함이다.

NS홈쇼핑은 앞으로 중소기업 협력사 식품을 대상으로 ▲시험검사 및 인증 분석 상호 협력 ▲시험, 검사 및 제품 인증에 관한 사항 ▲세미나 개최, 기술자문 등 교육, 컨설팅 관련 정보교류 및 지원사업 ▲NS 협력사를 위한 유관기관과의 협력이 필요한 사항 ▲한국식품산업클러스터진흥원과 NS의 상호 관심분야 정보교류 ▲기타 공동발전과 우호증진을 위한 제반사항 등에 합의하고 공동업무를 진행하기로 했다.

NS홈쇼핑 관계자는 ”품질관리력 강화와 이를 통한 협력사 지원을 위해 한국식품산업클러스터진흥원과 업무 협약을 체결하고 전문성을 더하기로 했다”며 “앞으로도 중소기업 협력사의 품질력 향상을 위해 지원을 아끼지 않으며, 고객만족을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr