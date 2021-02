[아시아경제 지연진 기자] 반도체 검사계측 장비 전문 기업인 오로스테크놀로지 오로스테크놀로지 322310 | 코스닥 증권정보 현재가 54,600 전일대비 12,600 등락률 +30.00% 거래량 1,136,181 전일가 2021.02.24 09:46 장중(20분지연) close 가 코스닥 상장 첫날 '따상'에 성공했다.

오로스테크롤로지는 24일 오전 9시12분부터 시초가(4만2000원) 대비 30.00%(1만2600원) 오른 5만4600원에 거래 중이다. 이는 공모가 2만1000원 대비 3만3600원 높은 수준이다.

지난 2009년 설립된 오로스테크놀로지는 반도체 전공정인 노광 공정에서 사용되는 오정렬 측정장비에 관한 원천 기술을 보유하고 있는 기업으로, 주요 매출처는 삼성전자와 SK하이닉스 등이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr