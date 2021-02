[아시아경제 지연진 기자] 지스마트글로벌 지스마트글로벌 114570 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 620 2021.02.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 거래소 "지스트글로벌, 상장폐지 관련 이의신청서 접수"【전문가추천】 '5G 관련주' 언제 매수하면 수익률 10배? 코로나 여파 주식시장 돌파구! 최우선주는?… close 은 지난 10일 이사회에서 의결한 신주발행을 금지하고 임시의 지위를 구하는 가처분 소송이 제기됐다고 23일 공시했다.

