홍영표 "보수단체 3·1절 집회 즉각 철회돼야"

[아시아경제 김초영 인턴기자] 홍영표 더불어민주당 의원이 22일 "방역지침을 어기는 대규모 집회는 코로나 파티를 열겠다는 말"이라며 "보수단체의 삼일절 집회는 즉각 철회돼야 한다"고 주장했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "일부 보수단체들이 오는 삼일절에 대규모 광화문 집회를 예고했다. 국가방역을 위협하는 위험천만한 행위로 즉각 철회돼야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "질병관리본부가 공식적으로 확인한 (작년 광복절 집회 관련) 확진자만 559명이다"라며 "n차 감염과 검사 거부, 거짓말 등 광복절 집회가 방역 행정에 지운 피해는 얼마나 막대했나"라고 지적했다.

그러면서 "경찰과 서울시 그리고 보건당국이 무관용의 원칙으로 단호하게 대응해야 한다"며 "법원도 8·15 때의 오판을 반복하지 말아야 한다"고 경고했다.

이어 "지금 방역지침을 어기는 대규모 집회는 코로나 파티를 열겠다는 말"이라며 국민의힘을 향해 "이번에도 보수단체 집회를 두둔하고, 소속 의원들을 내보낼 것인가? 그래서 방역이 뚫리면 정부를 비난할 것인가?"라고 비판했다.

그는 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 직접 나설 것을 촉구하며 "이번 삼일절 집회에 반대하고 참여도, 협조도, 옹호도 않겠다는 입장을 천명하길 바란다"고 요구했다.

앞서 전광훈 사랑제일교회 목사가 고문으로 있는 국민특검조사단은 지난해 광복절 집회를 주도한 보수단체와 함께 오는 3월1일 광화문 광장에서 집회를 연다고 밝혔다.

김초영 인턴기자 choyoung@asiae.co.kr