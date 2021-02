조아제약, 어린이 면역력·성장 위한 '잘크톤비타콜로' 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 조아제약 조아제약 034940 | 코스닥 증권정보 현재가 4,695 전일대비 5 등락률 +0.11% 거래량 144,310 전일가 4,690 2021.02.22 13:48 장중(20분지연) 관련기사 조아제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 5.29% ↑조아제약, 제약업체 테마 상승세에 5.51% ↑조아제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 2.06% ↑ close 은 어린이의 면역력 증진과 성장 및 발육에 도움을 주는 '잘크톤비타콜로'를 출시했다고 22일 밝혔다.

잘크톤비타콜로는 면역 성분 등 유익한 성분이 풍부하게 함유되어 있다고 알려진 초유 성분을 보강해 기존 디노키즈멀티비타 제품을 한층 업그레이드시킨 건강기능식품이다. 초유를 비롯해 잘크톤비타콜로의 균형 잡힌 11종의 비타민·미네랄과 7가지 영양 성분이 면역력 증진뿐만 아니라 뼈 건강 등 어린이 성장 및 발육에도 도움을 준다는 설명이다.

잘크톤비타콜로는 물 없이 편하게 씹어 먹거나 사탕처럼 녹여 먹을 수 있는 상큼한 블루베리 맛 츄어블정으로 아이들이 섭취하기에 간편해 소중한 우리 아이 건강을 꾸준히 지켜줄 수 있다.

조아제약 관계자는 "코로나 19와 심한 일교차 등의 영향으로 어느 때보다 건강 관리에 관심이 높아졌다"며 "잘크톤비타콜로가 아이들의 면역력 증진과 성장 발달에 많은 도움이 될 것이다"라고 전했다.

잘크톤비타콜로는 1일 1회 2정씩 섭취하며, 약국에서 구매할 수 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr