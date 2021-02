코로나 잡는 페인트 나왔다…노루페인트, 美 코닝사와 제휴

[아시아경제 이준형 기자] 노루페인트는 미국 코닝사가 개발한 항바이러스·항세균 기능의 첨가제 코닝 가디언트(Corning Guardiant) 사용 및 제휴 마케팅에 관한 협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 노루페인트는 이 첨가제로 항바이러스 도료 및 코팅제 시장을 선점하고 관련 제품 출시에 박차를 가할 계획이다.

코닝 가디언트는 항바이러스 기능을 가진 페인트 첨가제다. 살균제에 내성이 강한 비피막 바이러스에도 강력한 살균 효과를 보였다.

노루페인트는 이를 활용해 코로나19 항바이러스 페인트 'V-가드'를 개발했다. 지난달에는 국내 시험기관을 통해 코로나19 바이러스에 대한 99% 이상의 사멸 효과를 확인했다.

경쟁사의 유사 제품은 바이러스 사멸에 6~24시간이 걸리는 반면 V-가드는 30분 내에 사멸이 가능하다는 게 회사 측의 설명이다. 또한 관련 제품 중 유일하게 직접 코로나19 바이러스로 테스트를 진행해 효과를 인정받았다.

V-가드는 유리 세라믹 분말 내 구리 이온이 안정적으로 분출돼 페인트가 칠해진 벽면의 바이러스를 효과적으로 사멸시킨다. 안전과 위생 관리가 특히 중요한 다중이용시설을 중심으로 시공되고 있다. 현재 서울 잠실 롯데월드, 충남 용남중학교 등에 시공됐다.

노루페인트 관계자는 "코닝사와의 제휴로 혁신적인 제품을 내놓을 수 있게 돼 기쁘다"면서 "가디언트 원료로 건축용 도료 등 다양한 분야로 제품 개발을 확대할 계획"이라고 말했다.

