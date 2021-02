[아시아경제 정동훈 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 4일만에 400명대 중반을 나타냈다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 446명 늘어 누적 8만6574명이라고 밝혔다.

이같은 수치는 지난 16일(457명) 이후 나흘 만에 400명대로 내려온 것이다. 이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 414명, 해외유입이 32명이다.

