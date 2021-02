[아시아경제 이현주 기자] 서울 송파구 헬리오시티에서 대치동 학원가로 이어지는 시내버스 노선이 신설된다.

배현진 국민의힘 의원은 18일 "버스 노선 확충은 지난 총선 당시 지역 주민들로부터 지속적 요청을 받았던 사안"이라면서 "신설을 결정한 서울시 입장을 환영한다"고 밝혔다.

이번에 확충되눈 버스 노선은 4412번으로 개포동, 신사동, 압구정동, 대치동, 삼성병원까지 운행되던 것이 헬리오시티까지로 연장된다.

배 의원은 "헬리오시티 입주자 등과 간담회, 주민 서명부 접수, 서울시 상대로 요청을 거듭해왔다"며 "서울시 버스정책심의위원회의 노선 신설 결정에 환영을 표한다"고 말했다.

