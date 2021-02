[아시아경제 이민우 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 181,800 전일대비 10,100 등락률 +5.88% 거래량 958,882 전일가 171,700 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락씨젠, 이시간 주가 -0.85%.... 최근 5일 외국인 11만 7427주 순매수 close 은 지난해 4분기 연결 기준 매출 4417억원, 영업이익 2575억원의 잠정 실적을 거뒀다고 18일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 1207.9%, 4921.9% 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 3170.9% 증가한 1853억원으로 집계됐다.

