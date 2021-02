정영애 장관, 우상호 ‘박원순 롤모델’ 발언은 “2차가해”

[아시아경제 전진영 기자] 정영애 여성가족부 장관이 18일 고(故) 박원순 전 서울시장이 자신의 롤모델이라고 밝힌 우상호 더불어민주당 서울시장 경선 후보의 발언에 대해 “2차 가해로 판단한다”고 입장을 밝혔다. 앞서 우 후보는 지난 10일 자신의 페이스북에 “박원순이 우상호고, 우상호가 박원순이라는 마음가짐으로 정책을 펼쳐가겠다”는 메시지를 올려 비판을 받았다.

정 장관은 이날 국회 여성가족위원회 전체회의에 출석, 김미애 국민의힘 의원이 우 후보의 페이스북 게시글을 언급하며 “2차 가해에 해당한다고 보는가”라고 묻자 “피해자에게 2차 가해가 될 수 있는, 상처를 줄 수 있는 언행은 누구든지 자제해야 한다고 생각한다”고 답했다.

김 의원은 우 후보의 글이 2차 가해가 맞는지를 다시 물었고, 정 장관은 이에 "이 이야기가 SNS에서 확산됐을 때 본인이 그런 의미가 아니었다고 얘기했던 듯하다. 발언이 2차 가해로 이어질 수 있다는 것을 본인도 인지했던 것 같다"고 했다.

김 의원은 우 의원의 글에 대해 고통을 호소한 피해자의 메시지를 읽으며 "2차 가해가 맞다고 보나"라고 재차 물었고, 정 장관은 결국 "그렇게 판단하는 것이 옳은 것 같다"고 답했다.

