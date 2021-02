목포해경, 기상악화 대비 항·포구 안전 점검 강화

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 폭설과 강풍으로 인한 관내 취약 개소 집중 순찰 및 긴급상황 발생 시 신속한 출항을 위한 경비함정 안전 점검을 강화했다고 18일 밝혔다.

서산파출소를 비롯한 관내 7개 파출소와 9개 출장소에서는 항·포구에 정박 중인 어선의 침수·침몰, 해안가 추락사고 등 안전사고 예방을 위한 순찰을 해 기상악화에 철저히 대비했다.

특히, 선착장 장기 계류 선박에 대해 이탈 방지를 위한 계류상태 확인과 갯벌 등 고립상황 발생 시 즉각적인 구조활동을 위해 만반의 준비 체계를 갖췄다.

경비함정에서는 부두 결빙 해소와 갑판상 제설작업을 시작으로 각종 구조 장비와 기기에 대한 점검을 재차 해 해상 긴급상황 발생 시 신속한 출항, 안전하고 효율적인 임무 수행을 위해 노력했다.

목포해경 이현관 경비구조과장은 “연이은 폭설, 강풍 등이 빈번한 겨울철에 각종 해상 사고 발생이 증가하는 만큼 기상이 악화할수록 안전은 더더욱 강조돼야 한다”고 말했다.

한편 기상청은 지난 17일 오전 2시를 기해 서해남부 먼바다에 풍랑 경보를 흑산도, 홍도에는 강풍경보를 발효했다.

