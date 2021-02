금융위, 자체정상화·부실정리계획 도입 '금산법 개정안' 입법예고

[아시아경제 이광호 기자]금융위원회는 '금융산업의 구조개선에 관한 법률 시행령' 일부 개정령안을 입법예고한다고 18일 밝혔다.

금산법 개정안은 금융체계상 중요한 금융기관(SIFI)의 자체정상화계획·부실정리계획 제도 등을 도입하기 위해 지난해 12월 29일 공포됐다.

이번 시행령 개정안은 개정 법률에서 위임하고 있는 사항 및 법 집행을 위해 필요한 사항을 구체적으로 정하기 위해 마련됐다.

금융당국은 이번 법개정을 통해 금융체계상 중요한 금융기관은 위기에 대한 경각심을 갖고, 건전성 등을 제고해 위기대응능력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

금융시장측면에서도 신속하고 체계적인 대응으로 금융시스템의 혼란을 최소화할 수 있을 것으로 보고 있다. 아울러 부실 발생 조기 대응도 가능할 것으로 봤다.

입법예고는 19일부터 4월 1일까지 41일간 이뤄진다. 그 기간동안 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견이 있으면 의견서를 제출하면 된다.

