양천구, 전국 최초 이륜차 번호인식 스마트 횡단보도 설치

스쿨존 교통사고 제로에 도전하는 스마트한 양천구 2021년 행정안전부 공모 선정, 7억9700만 원 규모의 사업 추진...이륜차까지 번호 인식 가능한 스마트 횡단보도 20개소 설치

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 행정안전부가 주관하는 2021년 첨단정보기술 활용 공공서비스 촉진사업의 공모에 양천구의 ‘스쿨존 통행 안전 시스템’ 사업이 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 공모사업은 첨단 정보통신 기술을 공공분야에 선도적으로 도입, 대민서비스 개선 및 행정서비스 효율화 등 공공서비스 혁신이 가능한 서비스 모델을 발굴하기 위해 진행한 것이다.

구는 스쿨존 내 교통사고를 줄이기 위한 스마트 횡단보도 사업을 신규과제로 제출, 국비 4억7800만 원을 포함한 총 7억9700만원 규모의 스마트 횡단보도를 총 20개소에 설치할 예정이다.

구는 TAAS 교통사고 분석시스템을 이용, 지역내 30개 초등학교 인근 교통사고를 분석, 불법 주정차와 보행자 보호시스템 부족을 교통사고의 원인으로 파악했다.

지난해 주민설문을 실시한 결과 스쿨존 내 사고의 주원인으로 불법 주정차 35%, 이륜차 36%가 지목돼 최근 배달 서비스 시장의 급격한 증가가 보행자의 가장 큰 위협 중 하나로 조사된 바 있다.

구는 이를 근거로 통학로 안전 시스템을 마련하기 위해 전문가 컨설팅, 관련 기관 협의를 통해 이번 공모를 준비해왔다.

스마트 횡단보도 사업은 양천구가 전국 최초로 도입한 이륜차에 대한 CCTV 번호인식 시스템을 비롯하여 횡단보도 집중조명, 차량 번호 자동인식, 바닥 신호등, 음성안내시스템 등의 시설물 구축을 기반으로 한다.

또, 교통사고 발생 시 양천구의 U-통합관제시스템을 활용, 추진하고 있는 스마트도시 통합플랫폼과 연계, 119의 신속한 현장출동이 이루어 질 수 있도록 할 예정이다.

김수영 양천구청장은 “스마트 횡단보도 시스템 설치로 스쿨존 내 안타까운 교통사고가 발생하지 않는 안전한 통학로가 확보될 것으로 기대되며, 앞으로도 혁신적이고 선도적인 스마트도시 사업을 추진, 구민의 안전을 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr