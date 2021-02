에어부산, 반려동물 위한 '펫 푸드' 증정 이벤트 진행

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,735 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,730 2021.02.16 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 "여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야"에어부산, 지난해 영업손실 1970억원…"코로나에 매출 급감"에어부산, 다음달 대마도 무착륙 관광비행 운항 close 은 16일부터 반려동물과 함께 탑승하는 국내선 이용 승객에게 펫 푸드를 증정하는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

에어부산은 고품질의 반려동물 사료 및 간식으로 구성된 펫 푸드인 '웰츠 트래블 키트'와 '반려동물 전용 탑승권'을 증정한다. '웰츠 트래블 키트'는 김해·김포·제주·울산 지점 카운터에서 수령할 수 있으며 '반려동물 전용 탑승권'은 탑승수속 시 카운터에 요청하면 발급받을 수 있다. 해당 이벤트는 증정품이 모두 소진될 때까지 진행된다.

에어부산은 반려동물 동반 여행을 위해 인스타그램 인증 이벤트도 실시한다. 이벤트 참여는 에어부산 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 후, 지정된 해시태그와 함께 '에어부산 반려동물 탑승권'과 '웰츠 트래블 키트' 사진을 업로드하면 된다.

다음달 31일까지 인증 이벤트에 참여한 승객을 대상으로 추첨을 통해 반려동물 국내선 편도 무료 이용권, 웰츠 트래블 키트 및 배변봉투 케이스, 캣닢쿠션 등을 제공한다.

에어부산 관계자는 "새로운 여행 트렌드로 부상하고 있는 반려동물 동반 여행과 관련한 다양한 프로모션을 기획하고 선보일 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr