▲ 최경태씨 별세, 최인호(더불어민주당 국회의원)·최순호씨 부친상 = 14일, 부산 시민장례식장 2층 VIP실, 발인 16일 오전 8시 30분 ☎ 051-636-4444

