'외삼촌 해골'로 기타 만든 엽기적인 남자…"소리 좋고 특별한 느낌"

[아시아경제 나한아 기자] 미국의 한 기타리스트가 죽은 외삼촌의 유골로 기타를 만들어 공연에서 연주했다.

지난 10일 온라인 미디어 유니래드에 따르면 미국 플로리다주 출신의 기타리스트 프린스 미드나잇은 죽은 외삼촌 필립의 해골로 자신의 기타를 제작했다.

미드나잇은 어린 시절 자신에게 헤비메탈을 알려준 외삼촌과 함께 과거 공연에 함께 가기도 하고 직접 기타연주를 하기도 했다.

하지만 외삼촌 필립은 90년대 중반 나이인 28세에 그리스에서 교통사고를 당해 사망했다. 가족들은 평소 필립의 유언에 따라 그의 유해를 과학계에 기증했고 유해는 수십 년 동안 의과 대학 수업에 사용됐다.

이후 학교 측은 미드나잇 가족에게 유해를 돌려주고 싶다고 말했다. 필립의 부모는 이미 세상을 떠났기에 미드나잇의 어머니가 유해를 책임져야 했다. 어머니는 유해를 매장하기로 결심했지만 과도한 비용 때문에 선뜻 행하기 어려웠다.

이에 미드나잇은 외삼촌을 땅에 묻거나 화장을 하지 말고 기타로 만들자고 어머니에게 제안했다. 당시 가족들은 반대했지만 미드나잇의 오랜 설득 끝에 그는 외삼촌의 해골로 기타를 만들 수 있었다.

미드나잇은 금속 막대를 척추에 용접한 뒤 기타넥과 픽업, 볼륨 노브, 잭 등의 부품을 다리와 목뼈에 붙였다. 또한 빨간색과 파란색 와이어를 부착했다. 결과는 성공적이었다.

미드나잇은 "일반적인 기타가 아니기 때문에 약간의 단점이 있다"라면서도 "소리가 좋고 특별한 느낌이 든다"라고 말했다. 이어 "무엇보다 외삼촌과 다시 가까워진 느낌이 든다"라며 "외삼촌이 정말 여기에 있는 느낌이 든다"라고 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr