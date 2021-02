LG디스플레이, 설 맞아 '가치소비 캠페인'…지역 농가 돕는다

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이는 설 명절을 맞아 '가치소비 캠페인'을 실시했다고 14일 밝혔다.

이번 설에는 경기 파주배연구회 및 경북 무래곶감영농조합과 협력해 배와 곶감 선물세트를 사내 판매했다. 회사에서는 임직원의 구입 물량만큼 추가 구매해 사업장 인근의 소외된 이웃들에게 명절 선물로 전달했다. 임직원과 회사가 구매한 배와 곶감 선물세트는 약 1600상자에 달했다.

LG디스플레이와 임직원은 농민을 돕고 좋은 농산물도 구매할 수 있는 좋은 기회라며 가치소비에 동참하고 있다. 지난 추석에는 통해 경북 구미의 참나무표고버섯 선물세트 2300상자를 구매했으며, 앞서 진행했던 경북 김천의 자두 사내 판매 실적은 3400상자였다.

LG디스플레이는 "임직원들의 지역 농산물 구매가 결실을 앞둔 수확물을 보면서도 희망보다는 걱정이 앞선다는 농민들에게 조금이라도 도움이 되기를 바란다"면서 "앞으로도 지역 농민들을 응원하기 위해 가치소비 캠페인 등 다양한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

LG디스플레이는 판로 축소, 수요 감소 등 코로나 19로 많은 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 임직원을 대상으로 지역 농산물 구매를 장려하는 가치소비 캠페인 시리즈를 기획, 지난해부터 꾸준히 진행하고 있다.

캠페인 시작 이후 지금까지 파주와 구미에서 생산된 배, 곶감, 자두, 버섯 등 4개 품목에 대한 사내 판매가 3차에 거쳐 진행됐으며 3000여명의 임직원과 회사가 2억원 상당의 농산물을 구입했다. 이중 회사가 구매한 물량은 2200여명의 지역 소외계층에게 전달됐다.

