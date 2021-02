"휴젤, 기대치를 웃도는 성과…성장 지속"

[아시아경제 박형수 기자] 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 190,400 전일대비 1,500 등락률 +0.79% 거래량 60,501 전일가 188,900 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 휴젤, 작년 4Q 영업익 280억…전년比 60%↑휴젤, 직원 대상 ‘2021 온라인 킥오프 미팅’ 개최휴젤 中 레티보 ‘2021 온라인 론칭회’ 대성황 close 이 지난해 4분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 달성했다.

14일 금융감독원에 따르면 휴젤은 지난해 4분기에 매출액 674억원, 영업이익 280억원을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 각각 24.8%, 60.5% 늘었다.

이명선 신영증권 연구원은 "매출은 시장기대치 대비 10%, 영업이익은 20.8% 웃돌았다"며 "전년 동기 대비 톡신 매출은 46.1%, 필러 매출은 19.7% 증가하면서 4분기 실적 성장을 주도했다"고 설명했다.

이어 "톡신 내수는 경쟁사의 품목허가 취소로 점유율이 높아졌다"며 "매출 원가율이 좋은 톡신과 필러 매출 비중이 분기마다 높아지면서 영업이익율이 9.2%포인트 개선됐다"고 덧붙였다.

이 연구원은 "지난해 10월 중국 톡신 판매 승인에 따라 올해 중국에서 공격적인 마케팅 활동을 추진한다"며 "5년내 중국 톡신시장 1위를 목표로 하고 있다"고 강조했다.

그는 "올 하반기 유럽 주요 국가, 내년 상반기 미국 톡신 판매 승인을 받기 위해 역량을 집중하고 있다"며 "주요국가 승인과 함께 공격적인 판매를 위해 필러 신공장은 올해, 톡신 3공장은 2023년 상업생산을 목표로 하고 있다"고 분석했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr