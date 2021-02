인천시, 수도권 제2순환道 1·2구간 동시착공 건의…시민청원에 '동의'

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 수도권 제2순환고속도로 1·2구간을 동시 착공해 줄 것을 국토교통부에 건의하고 나서 그 결과에 귀추가 주목된다.

김기문 인천시 원도심재생조정관은 지난 10일 시민 온라인 청원 답변에서 "국토부에 1·2구간 동시 착공을 건의했고 현재 적극적으로 협의 중"이라며 "2030년 수도권 제2순환고속도로 동시 개통을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

'수도권 제2순환고속도로 1·2구간 동시 착공'을 요구하는 시민 청원은 한달간 3583명이 공감을 표해 인천시의 답변 요건을 충족했다.

260.8km 길이의 수도권 제2순환도로 중 1구간은 시화∼남송도IC 8.4km 구간이며, 2구간은 남송도IC∼인천남항 11.4km 구간이다.

사업시행자인 국토부는 1구간은 올해 실시설계를 거쳐 2023년 착공 예정이지만, 2구간은 환경단체의 습지 보호 요구와 주민들의 소음 민원 반발 등으로 인해 공사 일정을 확정하지 못하고 있다.

김 조정관은 "사업지역인 연수구와 주민 단체는 동시 착공 방향으로 의견을 모았다"며 "2구간 건설 진행 중에 발생할 수 있는 환경 영향을 최소화하기 위해 지역 주민, 환경단체, 관련 기관 등과 지속해서 소통해 나가겠다"고 강조했다.

인천시는 2구간 건설 때 습지 훼손을 최소화하고 대체 습지를 추가 조성하는 등 환경대책을 수립할 방침이다

시는 또 청원에서 우려한 남송도IC 이용 화물차량 증가로 인한 안전 및 교통혼잡 지적에 대해 "1구간 설계시 지하차도인 인천 신항대로를 주도로로 삼아 통행할 수 있는 방안을 국토부에 건의했다"고 설명했다.

국토부는 인천 신항의 시급한 교통량 처리를 위해 올해 상반기 중 1구간 설계를 착수하고 내년 말까지 완료할 계획인데, 현재 발주 중에 있는 설계용역 과정에서 이를 검토키로 한 것으로 알려졌다.

