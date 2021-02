EU, 코로나19에 올해 경제성장 전망 하향 조정

[아시아경제 권재희 기자] 유럽연합(EU) 집행위원회가 11일(현지시간) 올해 경제 성장 전망치를 하향 조정했다. 코로나19 확산 지속 및 변이 바이러스 출현으로 각국이 제한 조치를 강화한데 따른 것이다.

이날 EU집행위가 발표한 '2021년 동계 (중간) 경제 전망'에서 EU에서 유로화를 사용하는 19개 회원국을 일컫는 유로존의 실질 국내총생산(GDP)이 올해와 내년 각각 전년 대비 3.8% 증가할 것으로 전망했다.

EU전체 GDP는 올해 3.7%, 내년 3.9% 증가할 것으로 내다봤다.

앞서 지난해 11월 발표한 '2020년 추계 경제 전망'에서는 GDP가 유로존은 올해 4.2%, 2022년 3.0% 증가하고, EU는 올해 4.1%, 2022년 3.0% 증가할 것으로 전망했었다.

EU 집행위는 "코로나19 확산으로 EU 경제의 단기 전망은 지난해 가을 예상했던 것보다 약해 보인다"고 밝혔다.

집행위는 "이제 터널 끝에서 빛이 나타나고 있다"면서 "대규모 코로나19 백신 접종이 시작되면서 의료 시스템에 대한 압박이 진정되고 제한 조치가 점진적으로 완화되면 활동이 회복될 것으로 전망된다"고 덧붙였다.

EU 집행위는 또 "EU 경제가 지난 추계 전망 때 예상했던 것보다 더 일찍 코로나19 위기 이전 수준에 도달할 것 같다"면서 "다만 회복세는 회원국별로 큰 편차를 보일 것"이라고 내다봤다.

EU 집행위는 이에 따라 일부 회원국은 올해 말이나 내년 초까지 코로나19 이전 수준으로 돌아갈 것으로 예상되지만, 다른 국가들은 더 오래 걸릴 것이라고 전망했다.

회원국별로 보면 올해 GDP는 독일은 3.2%, 프랑스는 5.5%, 이탈리아는 3.4% 증가할 것으로 예상됐다.

