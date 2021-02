현대차그룹, 걸어다니는 무인 모빌리티 '타이거' 최초 공개

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹이 모빌리티와 로보틱스 기술을 합쳐 이동의 한계를 뛰어넘는 미래형 모빌리티 개발에 나섰다.

현대차그룹은 10일 변신하는 지능형 지상 이동 로봇 '타이거(TIGER, Transforming Intelligent Ground Excursion Robot)'를 처음 공개했다.

앞서 현대차그룹 산하 미래 모빌리티 담당 조직 '뉴 호라이즌스 스튜디오'는 2019년 세계 최대 IT·가전 박람회인 CES에서 걸어다니는 모빌리티 '엘리베이트'를 공개한 바 있다. 이날 공개된 타이거는 엘리베이트와 유사한 모듈형 플랫폼 구조를 갖췄다. 이번에 공개된 타이거의 첫 번째 콘셉트 모델의 이름은 'X-1'로, 'X'는 '실험용(Experimental)'을 뜻한다.

타이거는 길이 약 80cm, 폭 약 40cm, 무게 약 12㎏에 4개의 다리와 바퀴가 달린 소형 무인 모빌리티로 성능이 뛰어난 오프로드 차량도 갈 수 없는 험난한 지형까지 지능형 로봇 기술과 바퀴를 결합해 자유롭게 이동할 수 있다.

타이거의 차체는 ▲다양한 센서를 활용한 과학 탐사 및 연구 ▲응급 구조시 긴급 보급품 수송 ▲오지로의 상품 배송 등 일반 차량으로는 어려운 다목적 임무 수행에 적합하게 설계됐다. 전진과 후진 뿐만 아니라 좌우로도 쉽게 방향을 전환할 수 있는 대칭 구조를 갖췄다. 장애물이 있거나 바퀴를 이용해 지나기 힘든 지형을 통과해야 할 때는 로봇 다리의 보행 능력을 이용하고, 평탄한 지형에서는 4륜 구동 차량으로 변신해 속도를 내서 주행할 수 있다.

또한 차체 내부에는 별도의 화물 적재실을 갖춰 물품 보호기능을 강화했고, 로봇 다리로 상시 수평을 유지할 수 있어 험로와 극지 등 노면의 상태가 불규칙한 공간에서도 물품을 안전하게 운송할 수 있다.

뉴 호라이즌스 스튜디오는 타이거를 오픈 이노베이션 방식으로 개발하기 위해 인공지능(AI) 기반의 엔지니어링 설계 분야의 선두 기업 '오토데스크(Autodesk)', 콘셉트 디자인 전문 기업 '선드버그-페라(Sundberg-Ferar)'와도 긴밀히 협업했다.

오토데스크와는 AI 기반의 '제너레이티브 디자인(Generative Design)' 기술로 타이거의 다리, 휠, 섀시, 타이어까지 가볍고 견고한 3D 프린팅 제조가 가능하도록 설계 부문에서 협업했다. 선드버그-페라는 외부 스타일링, 차체, 섀시, 다리 부품 설계 및 소프트웨어 개발 부문에 참여했다. 제너레이티브 디자인은 설계자가 설정한 조건과 정의에 따라 수백, 수천 개의 최적화된 디자인을 신속하게 제시할 수 있는 방법을 뜻한다.

현대차그룹은 향후에도 뉴 호라이즌스 스튜디오를 중심으로 전 세계의 혁신적 기업들과 협력을 통해 미래 모빌리티의 새로운 가능성을 다각도로 모색한다는 방침이다. 존 서(John Suh) 현대차그룹 뉴 호라이즌스 스튜디오 상무는 "타이거와 같은 미래 모빌리티와 그 토대가 되는 신기술은 우리의 상상력이 새로운 방향으로 나아갈 수 있는 동력을 제공한다"며 "뉴 호라이즌스 스튜디오에서는 차량의 설계와 제조 방식 그리고 미래 모빌리티의 개념을 재정립할 수 있는 방안을 끊임없이 찾아 나가고 있다"고 밝혔다.

