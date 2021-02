도봉구, 2021년 협치도봉 의제 설명회 개최

10일 오후 3시부터 협치도봉 온라인 의제 설명회 진행...협치포럼 의제에 관심있는 주민 누구나 대상 전화로 사전신청하거나 당일 ‘협치도봉’ 유튜브 채널로도 참여...2021년 협치포럼 진행과정, 참여방법, 협치도봉 의제 등 소개하고 참여자와의 질의응답 시간

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 10일 오후 3시부터 1시간 여 동안 협치도봉 온라인 의제 설명회를 진행한다.

지역사회 혁신계획 사업으로 협치 의제에 관한 이해를 높이고 포럼 참여를 확산하기 위해 마련한 이번 설명회는 비대면으로 유튜브 채널 ‘협치도봉’에서 실시간 진행한다.

참여 대상은 2021년 협치 포럼 의제에 관심있는 주민 누구나다.

참여 희망자는 전화로 사전신청할 수 있으며, 당일 ‘협치도봉’ 유튜브 채널로도 참여가 가능하다.

이날 협치도봉 의제 설명회에서는 2021년 협치포럼 진행과정과 그 참여방법을 소개, 협치도봉 의제에 대해 살펴보는 시간을 갖는다.

참여자와의 질의응답 시간도 마련했다.

한편 도봉구는 ‘함께 만들어가는 더 큰 협치 도봉’이라는 비전 아래 2020년 지역사회 혁신계획 실행계획 협의·승인한 이래로 2021년8월 도봉구 지역사회혁신계획을 수립, 시민참여와 민관협치를 통한 지속가능정책수립과 반영에 앞장서고 있으며, 10개의 주요 선정사업을 추진 중이다.

이동진 도봉구청장은 “지역밀착형 의제를 발굴하고, 숙의와 논의의 기회를 확대하기 위해 협치공론의 장(場)을 적극적으로 활성화하고자 한다”며 “이런 과정들로 우리 구의 민관협치 역량이 커지고 지역사회 문제해결의 실효성이 높아지길 바란다”고 밝혔다.

