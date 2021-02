[아시아경제 강나훔 기자] 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 30,250 전일대비 450 등락률 -1.47% 거래량 640,379 전일가 30,700 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 온라인 콘서트 전성시대…엔터주에겐 또 다른 기회실적 기대감 높이는 엔터株…치고 나가는 YG에스엠, 이시간 주가 -0.97%.... 최근 5일 기관 57만 2081주 순매도 close (SM엔터테인먼트)은 5일 서울지방국세청 세무조사 결과 202억1667만원의 추징금을 부과받았다고 공시했다.

이는 SM엔터 자기자본의 3.19%에 해당한다.

업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 최근 SM엔터와 이수만 총괄 프로듀서를 상대로 세무조사를 벌였다. 탈루 혐의 포착에 따른 비정기 세무조사, 이른바 특별세무조사로 알려졌다.

과세당국은 이 프로듀서와 법인 간 거래에서 법인 자금 유출 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

SM엔터는 "2015~2019년 및 2020년 일부를 대상으로 한 법인세 세무조사 결과 해당 금액을 부과받았다"면서 "납세고지서 수령 후 납부 기한인 3월 말까지 추징급을 납부할 예정이며 추후 불복 절차를 진행할 예정이다"고 했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr