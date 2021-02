[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오후 문래동에 거주하는 거동불편 홀몸어르신 댁을 방문해 안부를 여쭙고 ‘0원마켓’에서 가져온 물품을 전달했다.

채 구청장은 이날 영원마켓(푸드뱅크 1호점) 앞에서 코스콤, 캠코, 본아이에프, 여의도침례교회 등 기업과 교회로부터 설맞이 후원물품을 전달받고, 영등포사회복지협의회 봉사단체 회원들과 함께 문래동에 거주하는 거동이 불편한 홀몸 어르신을 찾아 뵙고 쌀, 라면, 딸기 등의 식료품을 전달했다.

채 구청장은 "취약계층을 위해 따스한 나눔활동을 이어주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 복지사각지대의 발굴과 지원에 총력을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr