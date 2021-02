윤석열, 신임 검사 신고식서 "수사·소추 공정성 확보"강조

[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 1일 신임검사 신고식에서 수사와 소추 과정에서의 공정성 확보를 강조했다.

윤 총장은 이날 오후 4시 서울 서초동 대검찰청에서 열린 신임검사 신고식에서 "수사·소추 과정에서의 '공정성' 확보가 '인권 검찰'로 가는 지름길"이라고 강조했다.

윤 총장은 "범죄 혐의에 대한 객관적이고 상당한 근거가 있을 때 수사에 착수해야 한다"며 "그러지 않을 경우 과잉수사가 빈발하게 되고 국민들의 자유와 창의를 저해하게 될 것"이라고 말했다. 이어 "송치사건 소추 결정도 마찬가지"라고 덧붙엿다.

그는 "검사는 공익의 대표자로서 국민의 검사라는 생각을 잊지 말아야 한다"며 "여성, 아동, 사회적 약자 보호 정신을 늘 지녀야 한다"고 당부했다.

마지막으로 윤 총장은 "사법사무의 특성에서 나오는 개별 검사의 직무상 독립성과 검찰 조직 전체의 통일성을 위한 감독체계가 조화와 균형을 이뤄야 한다"며 상급자와의 관계에 있어서 소통과 설득의 중요성을 강조했다.

