[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 1일 오전 취임식을 갖는 박범계 법무부 장관을 예방한다.

이날 법무부는 “박 장관은 오늘 제68대 법무부장관 취임식을 앞두고 취임 축하 인사를 위해 방문하는 윤석열 검찰총장을 만날 예정”이라고 밝혔다.

다만 법무부는 “오늘 검찰총장의 방문은 취임 축하를 위한 것으로 인사에 관한 의견 청취는 예정돼 있지 않다”고 밝혔다.

윤 총장은 이날 오전 9시30분께 경기도 과천시에 있는 정부과천청사 법무부를 찾아가 박 장관을 예방할 것으로 알려졌다. 박 장관의 취임식은 오전 10시부터 열릴 예정이다.

종래 검찰총장은 관례적으로 법무부 장관의 취임식에 참석하지 않는 대신 취임식 직전 장관을 예방해왔다.

다만 추미애 전 법무부 장관 때는 취임식 이후에 윤 총장이 추 전 장관을 예방한 바 있다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr