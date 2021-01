[골프토픽] 김세영, 미국골프기자협회 선정 ‘올해의 선수’

[아시아경제 노우래 기자] ○…세계랭킹 2위 김세영(28ㆍ미래에셋ㆍ사진)이 2020년 올해의 여자 선수로 뽑혔다.

미국골프기자협회(GWAA)는 29일(한국시간) "올해의 여자 선수 투표에서 김세영이 69%의 지지를 얻어 대니엘 강(미국)을 제치고 수상자로 결정됐다"고 발표했다. 김세영은 지난해 10월 미국여자프로골프(LPGA)투어 KPMG위민스 PGA챔피언십에서 생해 첫 메이저 타이틀을 거머쥐었고, 11월 펠리컨챔피언십에서도 우승하는 등 최고의 한 해를 보냈다. LPGA투어 올해의 선수 1위, 상금 2위다.

"이렇게 큰 상을 받게 돼 기쁘고 영광스럽다"는 김세영은 "내 노력과 헌신이 인정받은 기분"이라며 "앞으로 더 열심히 할 수 있는 계기가 될 것"이라고 소감을 전했다. 올해의 남자 선수에는 세계랭킹 1위 더스틴 존슨(미국ㆍ93.6%)이 선정됐다. 11월 마스터스 우승 등 지난해 미국프로골프(PGA)투어에서 4승을 쌓았다. 시니어 선수상은 베른하르트 랑거(독일ㆍ41%)에게 돌아갔다.

