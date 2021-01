[컨콜] 삼성SDI "설비투자 지난해보다 증가…증자·지분 매각 계획은 없어"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 26,000 등락률 -3.30% 거래량 702,155 전일가 789,000 2021.01.28 15:01 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성SDI "자동차 전지 사업, 수익성 개선세 뚜렷"[컨콜] 삼성SDI "원형전지 시장 올해 20% 성장 전망…일부 설비 증설"[컨콜] 삼성SDI "반도체 수요 회복, 웨이퍼 투입량 7% 증가 예상" close 는 28일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해 설비투자액(CAPEX)은 헝가리 자동차 전지 호가대와 원형 전지 규모 확대에 따라 지난해보다 증가할 것"이라며 "CAPEX를 위한 자금 조달은 영업현금 흐름 내에서 대응 가능할 것으로 전망하고 증자나 보유지분 매각 등은 계획하고 있지 않다"고 밝혔다.

