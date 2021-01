지역사회 문제? 대학생이 직접 찾아 풀었다 … 동명대 ‘리빙랩’ 6개월 대장정 마쳐

27일 TU-리빙랩 성과발표회·시상식



노인삼킴장애 예방교육팀 대상 수상



관광·환경·보건 등 6개 분야 29개팀 활동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지역사회에서 벌어진 현실의 문제들을 풀기 위해 ’해결사‘로 나선 이는 대학생들. 동명대의 리빙랩 프로젝트가 6개월의 여정을 거쳐 결실을 맺었다.

동명대는 이 재기발랄한 해결사의 땀을 닦아주는 시상행사를 가졌다.

지역사회 현실문제를 직접 나서서 해결해주는 동명대 리빙랩 최고의 활동팀은 노인삼킴장애 예방교육팀과 숨은명소탐방팀이었다.

동명대가 사회 현실 문제해결에 깊이 뛰어들어 솔루션을 내놓기 위해 진행한 2020 TU-리빙랩 성과발표회·시상식은 1월 27일 열렸다.

이날 오후 1시 30분부터 동명갤러리에서 개최된 TU-리빙랩 성과발표회에는 예선을 통과한 10개팀이 참석해 각 팀에서 활동한 활동내용과 주요성과 등을 발표했다.

‘지역 노인대상 삼킴장애 및 삼킴장애 예방법 교육’을 펼친 영앤스마트팀(팀장 강현지 언어치료청각학과3, 지도교수 이수정 언어치료청각학과)이 대상을 가져갔다.

최우수상은 ‘부울경 지역의 숨은 명소 순회 탐방 및 SNS 차별화 홍보 활동’을 펼친 TU홍보대사+서포터즈연합팀(팀장 정명은 유아교육과4, 지도교수 박수영 상담심리학과)에 돌아갔다.

우수상은 ▲‘실내스포츠 활성화를 위한 코로나 방역키트 제작’을 추진한 아웃코비드팀(팀장 양문혁 스포츠재활학과4, 지도교수 방현석 스포츠재활학과), ▲‘유아, 학령전기 아동의 개인위생 관리 교육’ 감영관리팀(팀장 최민지 간호학과3, 지도교수 이현주 간호학과)이었다.

장려상은 ▲‘부산시 어린이집 교사의 음성문제 평가, 치료 및 예방교육’ 굿보이스 시즌2팀(팀장 김여원 언어치료청각학과2, 지도교수 송윤경 언어치료청각학과), ▲‘부산지역 청소년들을 위한 청소년수련시설 및 청소년 활동 프로그램 알리기’ 청깨구리팀(팀장 우은아 상담심리학과4, 지도교수 박수영 상담심리학과) ▲‘유방자가검진 수행확산을 위한 핑크로드 프로젝트’ 핑크로드팀(팀장 심영경 간호학과2, 지도교수 김성해 간호학과) 등이 수상했다.

동명대LINC+사업단(사업단장 신동석) 지역사회협업센터(센터장 박수영)는 지난해 6월부터 6개월 동안 TU-리빙랩활동을 벌였다. ▲관광 ▲교육 ▲환경 ▲보건 ▲안전 ▲복지 등 6개 분야에 13개 학과의 29개팀 172명이 참여했다.

정홍섭 총장은 “새로운 사회혁신모델, 지속가능한 혁신성장으로 주목받고 있는 리빙랩 활동을 통해 재학생들이 지역사회 현안 해결과 지역사회 관심도를 높여 사회와 상생할 좋은 기회가 되었을 것”이라고 말했다.

동명대 비교과 프로그램인 리빙랩에 지금까지 2018년 6개팀 28명이, 2019년 24개팀 131명이 참여했다.

생활실험실을 말하는 ‘리빙랩(living lab)’은 캠퍼스 담장을 넘어 현실사회를 누비며 문제를 찾고 해결책도 제시하는 공공-민간-시민 협력 융합활동이다.

