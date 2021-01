경남교육청 '정보공개종합평가' 최우수 선정

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 행정안전부 주관 ‘2020년 정보공개종합평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

최우수기관은 전국 585개 공공기관 중 19개 기관이 선정됐으며, 시·도 교육청 중 경남교육청이 유일하다.

이번 평가는 2019~2020년 실적으로 ▲사전정보공표 ▲원문정보 ▲정보공개 청구처리 ▲고객관리 분야 등 공공기관의 정보공개 수준을 전체적으로 평가했다.

경청은 사전정보 공표 등록 건수·정보목록 공개율 등 사전정보공표의 충실성 분야와 비공개 세부 기준 적합성 등 청구처리 분야에서 높은 평가를 받았다.

특히 정보공개 모니터단, 민원제도개선발굴단, 현장 컨설팅제를 운영해 다양한 수요분석 채널을 확대하고자 노력했다.

정보공개 포털 사용을 단위학교까지 확대하는 등 고객수요 분석에 적극적으로 대응해 높은 고객 만족도를 이끌었다.

이경구 총무과장은 “이번 성과에 만족하지 않고 앞으로도 국민의 알권리 충족을 위해 양질의 정보를 제공하여 투명하고 신뢰받는 기관이 되도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr