코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락

[아시아경제 오주연 기자] 14일 코스피가 3150선 부근에서 등락을 거듭하며 보합을 나타내고 있다. 이날 옵션만기일을 맞아 외국인들의 수급에 주목할 필요가 있다는 분석이 나오고 있는 가운데 개인은 여전히 순매수세를 이어가고 있다.

이날 오전 10시5분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.13% 오른 3152.48을 기록했다. 3148.65로 0.01% 상승 출발한 코스피는 장중 3128.72로 0.62% 하락하는 등 변동성을 보이고 있지만 하루 100포인트 이상 널뛰기를 했던 주초에 비해서는 등락폭이 30포인트 수준이다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 89,600 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 7,909,117 전일가 89,700 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승 close (-0.11%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 2,500 등락률 -1.88% 거래량 1,960,736 전일가 133,000 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 메모리반도체 업계 첫 그린본드 발행…ESG경영 가속화[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감 close (-1.88%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 15,000 등락률 -1.81% 거래량 70,567 전일가 830,000 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오 "사업 다각화·글로벌 거점 확대로 종합바이오 도약"외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승 close (-1.57%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 6,500 등락률 -2.51% 거래량 1,376,926 전일가 259,000 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-13일외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승 close (-2.70%), 셀트리온(-6.03%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 330,000 전일대비 9,500 등락률 -2.80% 거래량 318,704 전일가 339,500 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 최근 5일 개인 99만 1996주 순매수... 주가 32만 9500원(-2.95%)조정장에도 흔들림 없는 카카오…시총 40兆 돌파'1월 효과' 기다린 코스닥, 대형주 랠리에 소외…'천스닥' 언제쯤 close (-2.65%) 등은 하락했고 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 1,039,000 전일대비 39,000 등락률 +3.90% 거래량 289,089 전일가 1,000,000 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "LG, 계열분리 이후 성장 가속화 기대감"외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승 close (3.40%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 321,000 전일대비 7,000 등락률 +2.23% 거래량 660,109 전일가 314,000 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승조정장에도 흔들림 없는 카카오…시총 40兆 돌파 close (2.07%), 삼성SDI(0.53%) 등은 상승했다.

수급별로는 코스피시장에서 개인이 3925억원어치 순매수했고 외국인과 기관은 각각 1542억원, 2588억원어치를 순매도했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.29% 떨어진 976.12를 기록했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 157,300 전일대비 12,500 등락률 -7.36% 거래량 2,636,193 전일가 169,800 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감글로벌 임상 3상!! 강하게 급등 할 국내치료제!! 찾았습니다셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 0.23% close (-6.07%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 208,300 전일대비 21,400 등락률 -9.32% 거래량 905,021 전일가 229,700 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.98%주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방' close (-6.09%)이 큰 폭으로 하락했고 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,700 전일대비 800 등락률 -0.86% 거래량 207,994 전일가 93,500 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에 장 초반 코스피 상승주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'숨고르는 코스피…장 초반 하락세 close (-0.64%), CJ ENM(-2.26%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 266,200 전일대비 1,700 등락률 -0.63% 거래량 7,111 전일가 267,900 2021.01.14 10:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감기관 매수세에 장 초반 코스피 상승주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방' close (-0.75%) 등도 약세를 보였다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 187,400 전일대비 4,100 등락률 +2.24% 거래량 201,068 전일가 183,300 2021.01.14 10:33 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승기관 매수세에 장 초반 코스피 상승 close (2.24%), 알테오젠(0.07%), 에코프로비엠(4.04%) 등은 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 "옵션만기일을 맞아 외국인 선물 수급에 따라 변화를 보일 것으로 예상된다"고 진단했다.

