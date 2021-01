◇본부장 전보

▶서울동부지역본부 유선열 ▶서울서부지역본부 장영규 ▶부산지역본부 장영수 ▶충청지역본부 이의장 ▶경남울산지역본부 오진석

◇부서장 1급 승진

▶미래혁신연구소 임선형

◇부서장 전보

▶벤처혁신사업부 정대영 ▶재기지원부 이장훈 ▶혁신투자실 권기철 ▶인재개발원 전하영

◇지점장 1급 승진

▶부산 허윤석 ▶수원 이의수

◇지점장 2급 승진

▶인천중앙 김진일 ▶판교 박문수 ▶대전기술혁신센터 박연재 ▶광주기술혁신센터 변상수 ▶제주 신근철 ▶군산 권기현

◇지점장 전보

▶진천 소인섭 ▶경기문화콘텐츠금융센터 김영훈 ▶대전문화콘텐츠금융센터 김동기 ▶부산기술혁신센터 구기회 ▶서울서부재기지원센터 이광규 ▶인천재기지원센터 김종태

◇수석팀장 2급 승진

▶경영기획부 김현 ▶감사실 곽용주 ▶미래혁신연구소 김대원

◇연수파견 2급 승진

▶남재현 ▶김정우 ▶조대홍 ▶김윤택

