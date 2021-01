코로나 치료·격리시설서 화재 발생 땐 제독차·전담구급대도 출동

서울시, 코로나 관련시설 '사고대응 종합대책' 마련

소방대원 진입동선·소방통로 등 사전확보 … 현장엔 임시대피소 설치

[아시아경제 조인경 기자] 생활치료센터, 감염병 전담병원, 선별진료소와 같은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료·격리시설에서 화재 등 사고가 발생했을 땐 소방차 외에도 제독차, 전담 구급대, 단체이송용 차량 등이 출동한다.

서울시 소방재난본부는 코로나19 치료·격리시설에 대한 '사고대응 종합대책'을 수립했다고 6일 밝혔다. 이들 시설에서 화재 등 사고가 발생했을 땐 더 큰 감염병 확산과 인명 피해로 이어질 수 있는 만큼 사전에 종합대책을 마련해 선제적으로 대비하기 위해서다.

이번 종합대책 시행대상은 코로나19 관련 치료·격리시설로, 현재 서울시가 운영하는 생활치료센터 36개소, 감염병 전담병원 12개소, 상설선별진료소 82개소 등이다.

종합대책에 따라 앞으로 코로나19 치료·격리시설에 대해선 안전 순찰과 현장 확인이 강화된다. 확진자 입소 현황은 물론 화재가 발생했을 때 소방대원이 진입할 수 있는 동선 등 시설의 구조적 특징을 미리 파악하고, 소방차량을 배치할 위치도 사전에 점검한다.

이들 시설에서 화재가 발생했을 땐 소방서와 유관기관에 상황을 신속하게 전파하고 제독차, 전담 구급대, 단체이송용 차량 등을 추가로 출동시킨다. 119대원이 현장을 소독하는 등 코로나19 감염 확산 방지 조치도 시행한다.

시설에서 최소 2m 이상 떨어진 곳에 현장응급 의료소와 임시대피소를 설치해 입소자 안전을 확보하고 외부인과의 접촉을 차단해 감염병 추가 확산을 방지한다. 환자의 상태에 따라 중증환자는 코로나19 병상배정반에서 지정한 병원으로, 경증환자는 서울시와 협력해 생활치료센터로 이송하도록 했다.

서울시 소방재난본부는 6일 오후 은평구 119특수구조단에서 이번 종합대책을 반영한 '코로나19 관련시설 화재 등 사고대응훈련'을 실시한다. 실제 화재 상황을 가정해 응급의료소, 제독차, 제독용 텐트 등을 설치하고 현장 방역과 소독 등 사고대응 절차도 점검한다.

최태영 서울소방재난본부장은 "코로나19 관련시설 사고대응 종합대책은 비상시 신속대응으로 인명구조와 동시에 감염확산 차단에 기여할 것"이라며 "소방총력 대응체계 가동을 통해 코로나19 환자 보호와 감염 확산 저지에 최선을 다하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr