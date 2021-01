성남시, 올해 노인일자리사업 262억 투입…9478명

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 올해 262억원을 투입해 도내 최다인 9478명 규모의 노인 일자리 사업을 펼친다.

성남시는 노인들의 활기찬 노후생활을 지원하기 위해 지난해 8850명이던 사업 참여 인원을 628명 늘렸다고 4일 밝혔다. 이에 따라 사업예산도 189억에서 262억원으로 73억원 늘었다.

시는 지난해 12월4일 '노인 일자리 및 사회활동 지원 사업' 참여자 5478명을 모집한 데 이어 다음 달 8~18일 '어르신 소일거리 사업' 참여자 4000명을 추가로 모집한다.

지난해 모집이 끝난 노인 일자리 및 사회활동 지원 사업은 199억원이 투입돼 이달 4일부터 오는 12월31일까지 진행된다.

사업은 공익형(4084명), 시장형(571명), 사회 서비스형(423명). 취업 알선형(400명) 등 4개 분야로 나눠 실시된다.

참여자들은 한 달에 30~66시간 근무하고, 27만~100만원을 받는다.

다음 달 모집하는 어르신 소일거리는 전액 시비 63억원이 투입된다. 이들은 환경감시단 등으로 한 달 12시간 일하고 12만6000원을 받게 된다.

사업은 오는 3월 2일부터 연말까지다.

이번 사업 참여를 희망하는 65세 이상 성남시민은 주소지 동 행정복지센터나 수정ㆍ중원ㆍ분당 3개 구 노인회 지회에 신청서를 내면 된다.

시는 지역 내 폐지 줍는 노인을 우선 선발하기로 했다.

