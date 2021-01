[주간HOT종목]한화솔루션, 태양광·수소산업 투자 계획…시장 관심 'UP'

[아시아경제 금보령 기자] 대규모 유상증자를 통해 태양광 및 수소 산업 투자를 계획하는 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 47,900 전일대비 400 등락률 +0.84% 거래량 2,405,897 전일가 47,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일김영훈 대성그룹 회장, '2020 한국에너지대상' 은탑산업훈장 수상[클릭 e종목] "한화솔루션의 '깜짝' 증자…자금 활용 전략은 식상해" close 이 한 주 동안 시장의 관심을 끌었다.

3일 한국거래소에 따르면 지난달 28~30일 기관 투자자들은 한화솔루션 주식 185억원어치를 사들였다. 이 기간 코스피와 코스닥 시장을 합쳐 기관 투자자 순매수 상위종목 8위가 한화솔루션이었다.

주가도 올랐다. 지난달 24일 4만5650원이었던 종가는 30일 4만7900원으로 3거래일 새 4.93% 상승했다.

현대차증권은 한화솔루션의 지난해 4분기 실적을 두고 매출액 2조5000억원, 영업이익 1639억원으로 추정했다. 전년 대비 매출액은 0.6%, 영업이익은 446.3% 증가한 수치다. 전분기와 비교하면 매출액은 1.5% 늘지만, 영업이익은 29.7% 줄어든다.

최근 1조2000억원 규모의 증자를 시행한 한화솔루션은 이를 통해 태양광, 수소 분야에서 사업 영역을 확장해나갈 것으로 보인다.

황유식 NH투자증권 연구원은 "대규모 유상증자를 통해 태양광 및 수소 산업에 공격적인 투자가 전망된다. 유상증자 대금 1조2000억원 가운데 태양광 사업에 1조원, 수소 사업에 2000억원 투자를 계획하고 있다"며 "태양광 사업 매출액은 2020년 약 3조5000억원에서 2025년 12조원으로 증가, 수소 사업의 경우 2025년까지 누적 매출액 1조8000억원을 목표로 진행하고 있다"고 분석했다.

태양광 투자를 나눠서 살펴보면 차세대 모듈 개발, 설비 구축에 4000억원을 투자할 예정이다. 다운스트림 사업으로 태양광 발전자산 취득 후 에너지 공급, 재매각 등 에너지 사업에도 4000억원을 배정할 전망이다. 지난해 약 2GW 설비를 매입했는데 올해는 약 6GW 설비 매입을 목표로 한다. 또 태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업에 3000억원 투자를 계획하고 있다.

황 연구원은 "2021년 태양광 사업 영업이익은 2750억원으로 전년 대비 소폭 증가에 불과하지만 이는 설비 전환과 발전사업 초기 투자에 따른 비용, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 의한 것"이라며 "모듈 효율이 상승하는 2022년 영업이익은 4340억원으로 추정하며, 2025년까지 증가 추세를 전망한다"고 설명했다.

