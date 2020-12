뉴로핏 기업연구소, 과학기술정통부 주관 우수기업연구소 지정

[아시아경제 박형수 기자] 뇌질환 인공지능(AI) 솔루션 전문업체 뉴로핏은 자사 부설 기업연구소가 과학기술정통부 주관 우수기업연구소(ECRC)로 지정됐다고 30일 밝혔다.

과기부가 주관하는 우수기업연구소 지정제도는 기술혁신의 경쟁력과 잠재력을 평가해 R&D 역량이 우수한 기업연구소를 지정해 지원하는 제도다. 과학기술 및 서비스 분야를 주요 업종으로 3년 이상 기업연구소를 운영한 중소, 중견기업 가운데 연구개발 역량이 우수하고 기술 사업화를 통해 지속적인 가치를 창출하거나 잠재력이 높은 기업연구소를 대상으로 심사했다.

분야별 전문가가 평가위원으로 참여해 재무건전성, 기술 개발 및 사업화 현황, 인증 및 지적재산권, R&D 등 모든 분야에서 뛰어난 역량과 기술혁신 활동을 인정받아 뉴로핏 기업부설연구소가 우수기업연구소로 선정됐다.

뉴로핏은 인공지능 기반 뇌진단 및 치료, 예방 소프트웨어를 개발하는 회사다. 치매 진단 뇌영상 MRI 분석 분야에서 기술력을 인정받아 106억원 규모의 투자를 유치했다.

지난 9월에는 영상 판독 의사가 육안으로 구분하기 어려운 뇌 위축까지도 신속하게 판단할 수 있는 치매 진단 보조 솔루션 ‘뉴로핏 아쿠아(NEUROPHET AQUA)’를 개발해 식품의약품안전처 허가를 받았다. 해당 기술을 기반으로 치매극복연구개발사업단 및 범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업에도 선정됐다.

김동현 뉴로핏 연구소장은 "우수기업연구소 지정을 통해 뉴로핏의 기술과 R&D 역량을 대외적으로 인정받았다"며 "앞으로 뇌질환 치료 및 예방 분야를 선도하는 혁신기업으로 치매 극복 분야의 선두주자가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

