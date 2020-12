한양, 580억원 규모 '울산 북신항 액체부두 축조공사' 수주

[아시아경제 최동현 기자] 한양이 울산 북신항 액체부두 축조공사 사업을 수주했다고 30일 밝혔다.

이 사업은 발주처인 울산항만공사가 울산 남구 황성동 전면해상 일원에 액체화물 전용부두(1선석 5만DWT)를 건설하는 프로젝트다. 공사기간은 착공일로부터 3년이며 전체 도급금액은 약 580억원(한양 지분 80%)이다. 한양은 2021년 1월 착공에 들어가 2023년 12월까지 준공한다는 계획이다.

액체부두가 축조될 경우 15만9000㎡ 규모의 매립공간이 확보된다. 이를 통해 울산항 내에 발생하는 준설토 처리비용 절감과 액체화물 전용부두 부족 문제를 동시에 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

한양은 공공, 턴키, 민자 등 다양한 부문에서 항만실적을 갖고 있어 안정적으로 사업을 추진할 것으로 기대된다. 공공부문에서는 올해 조성을 마친 대산항 다목적부두와 현재 진행 중인 사천진항 정비공사, 턴키 부문에서는 2018년 준공한 홍도항 동방파제 축조공사 실적을 갖고 있으며, 민자 부문에서는 광양항 묘도 준설토매립장 항만재개발사업을 수행하고 있다.

한편, 한양은 올해 창원경화지구 재개발 사업, 인천국제공항 급유시설, 새만금 수상태양광발전 사업 등을 수주하고 세종스마트시티 국가시범도시(세종 5-1생활권) 공모사업에서 우선협상대상자로 선정되는 등 주택개발과 스마트도시, 에너지 사업 등 미래사업 기반을 다졌다. 특히 최근 착공을 시작한 동북아 액화천연가스(LNG) 허브 터미널의 추가 공사계획 승인과 내년 착공을 앞둔 광양바이오매스발전소 등 신재생에너지 분야를 성공적으로 추진해 스마트도시와 주택개발, 에너지기업으로 거듭날 계획이다.

