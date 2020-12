[아시아경제 온라인이슈팀] 캐서린 제타 존스가 51세의 나이가 믿기지 않는 비키니 몸매를 자랑했다.

할리우드 배우 캐서린 제타 존스는 28일(한국 시각) 자신의 인스타그램에 "작년 버뮤다 휴양지에서 비키니를 입고 산타와 키스하다 들켰는데, 올해는 산타가 오지 않을 것 같아요"라는 글과 함께 인증샷을 공개했다.

한편 캐서린 제타 존스는 지난 2000년 마이클 더글라스와 25세의 나이 차를 극복하고 결혼식을 올렸다. 두 사람은 슬하에 아들과 딸을 뒀다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr